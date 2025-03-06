У Литві двох громадян звинуватили у шпигунстві на користь Білорусі

Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн обвинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За версією слідства, у травні 2022 року обидва обвинувачені вирушили до Мінська, де через посередника домовилися про контакти та подальшу співпрацю з представниками білоруських військових структур.

З метою шпигунства один з обвинувачених вступив до Литовського союзу стрільців (Добровольча військова організація) і став активним його членом.

За даними Генпрокуратури, під час досудового розслідування було зібрано достатньо даних, які засвідчили, що обидва обвинувачені виконували завдання Головного розвідувального управління (ГРУ) Генерального штабу Міноборони Республіки Білорусь та, за його дорученням, за грошову й іншу винагороду в Литві й Латвії здійснювали збирання й передання інформації, що представляє інтерес для іноземних військових структур.

За матеріалами кримінальної справи, представники ГРУ Білорусі були зацікавлені в отриманні інформації про дислоковану в Литві військову техніку та озброєння, про інфраструктуру стратегічних об'єктів і їхню охорону, про діяльність Литовського союзу стрільців та зміст організованих навчань, діяльність білоруської опозиції.

Відносно обох обвинувачених наразі обрано найсуворіший запобіжний захід – арешт. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс запропонував запровадити суворіші покарання за шпигунство на користь іншої країни.

Повідомляли також, що Швеція готується внести зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які отримали громадянство шахрайським шляхом, або які становлять загрозу для держави.