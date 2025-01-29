Глава спецслужби Литви пропонує жорсткіші покарання за шпигунство

Глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що за шпигунство на користь іншої країни слід запровадити суворіші покарання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник литовської спецслужби сказав в ефірі радіо LRT.

На його думку, чинні закони Литви є надто м’якими щодо шпигунства.

Як зазначив Яунішкіс, наприклад, у Росії шпигунство карається позбавленням волі на строк від 15 до 20 років.

Реклама:

"У нас ці покарання, безумовно, м'якші. Коли ситуація у світі і в нашому регіоні настільки напружена, я думаю, що нам слід серйозно замислитися про посилення покарання для шпигунів", – сказав глава ДДБ.

Наразі литовський Кримінальний кодекс передбачає, що за шпигунство суд може призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до п'ятнадцяти років.

Нещодавно повідомляли, що Швеція готується внести зміни до конституції, щоб мати можливість відбирати паспорти у людей, які отримали громадянство шахрайським шляхом, або які становлять загрозу для держави.

Нагадаємо, у грудні польський суд визнав 21-річного російського хокеїста Максима С. винним у шпигунстві в межах операції з викриття масштабної шпигунської мережі Росії.

Хокеїст був частиною шпигунського осередку Росії в Польщі, куди також входили 13 українців і двоє білорусів. Їх усіх викрили та затримали протягом 2023 року.