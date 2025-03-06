В Литве двух граждан обвинили в шпионаже в пользу Беларуси

Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан стран обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По версии следствия, в мае 2022 года оба обвиняемых отправились в Минск, где через посредника договорились о контактах и дальнейшем сотрудничестве с представителями белорусских военных структур.

С целью шпионажа один из обвиняемых вступил в Литовский союз стрелков (Добровольческая военная организация) и стал активным его членом.

По данным Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно данных, которые показали, что оба обвиняемых выполняли задания Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Минобороны Республики Беларусь и, по его поручению, за денежное и иное вознаграждение в Литве и Латвии осуществляли сбор и передачу информации, представляющей интерес для иностранных военных структур.

По материалам уголовного дела, представители ГРУ Беларуси были заинтересованы в получении информации о дислоцированной в Литве военной технике и вооружении, об инфраструктуре стратегических объектов и их охране, о деятельности Литовского союза стрелков и содержании организованных учений, деятельности белорусской оппозиции.

В отношении обоих обвиняемых пока избрана самая строгая мера пресечения – арест. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в январе глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис предложил ввести более суровые наказания за шпионаж в пользу другой страны.

Сообщалось также, что Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые получили гражданство мошенническим путем, или которые представляют угрозу для государства.