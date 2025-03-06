Зеленський представив лідерам ЄС перші кроки для досягнення миру в Україні

Український президент Володимир Зеленський в ході виступу на спеціальному засіданні Європейської ради представив перші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував лідерів ЄС, що переговорні команди України та США відновили роботу, і він сподівається на змістовну зустріч уже наступного тижня.

"Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, – це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки", – наголосив він.

За словами Зеленського насамперед усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення.

Він переконаний, що це можна довести двома видами "тиші", які легко встановити та контролювати: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, а також перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Як наступний крок Зеленський назвав забезпечення базової довіри до обставин, у яких відбуваються переговори.

"Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри", – підкреслив Зеленський.

Окремо він виділив, що будь-які питання, що стосуються безпеки України та Європи, мають розв’язуватися лише за їхньою участю.

Також Зеленський привітав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи та підтримав план ReArm Europe.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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