Зеленский представил лидерам ЕС первые шаги для достижения мира в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на специальном заседании Европейского совета представил первые шаги для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал лидеров ЕС, что переговорные команды Украины и США возобновили работу, и он надеется на содержательную встречу уже на следующей неделе.

"Украина стремится к миру с самой первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, – это Россия. Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но мы также предлагаем, какими должны быть эти шаги", – подчеркнул он.

По словам Зеленского прежде всего все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения.

Он убежден, что это можно доказать двумя видами "тишины", которые легко установить и контролировать: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, а также перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море.

В качестве следующего шага Зеленский назвал обеспечение базового доверия к обстоятельствам, в которых происходят переговоры.

"Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны, – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно он выделил, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

Также Зеленский приветствовал усилия Европейской комиссии по перевооружению Европы и поддержал план ReArm Europe.

Напомним, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

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