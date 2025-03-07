ЗМІ: у Трампа думають над інспекцією нафтових танкерів для посилення тиску на Іран

В адміністрації Трампа обговорюють ідею зупинок та інспекції іранських нафтових танкерів на підставі протидії розповсюдженню зброї масового знищення, що може стати новим кроком у посиленні тиску США на Тегеран.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

В адміністрації президента США Дональда Трампа обдумують план щодо зупинки та інспекцій іранських нафтових танкерів у морі на підставі міжнародної угоди щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення.

Трамп обіцяв "кампанію максимального тиску" на Іран, щоб ізолювати його та максимально знизити експорт нафти, у спробі не допустити появи у Ірану власної ядерної зброї.

У перші тижні свого другого терміну Дональд Трамп застосував дві хвилі нових санкцій проти Ірану, націлених на компанії-оператори іранських танкерів і самі судна.

Зараз, за словами джерел, у Трампа думають над тим, щоб влаштувати інспекції іранських танкерів біля проток, через які вони проходять на своїх типових маршрутах. Це сповільнило би потрапляння нафти до замовників та загрожує репутаційними втратами і санкціями тим, хто причетний до торгівлі іранською нафтою.

Посадовці, які розглядають такий варіант, з’ясовують, чи можна буде зробити це у рамках Безпекової ініціативи для нерозповсюдження від 2003 року, ініціатором якої були США. Поки невідомо, чи Вашингтон починав якісь перемовини з підписантами ініціативи та з’ясовувати їхню готовність долучитись.

Нагадаємо, у Тегерані виключили прямі переговори зі США про свою ядерну програму.

Неофіційно повідомляли, що Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа у спілкуванні з Іраном з питань, що стосуються ядерної програми Тегерану та підтримки Іраном маріонеткових антиамериканських сил у регіоні.