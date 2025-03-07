СМИ: У Трампа думают над инспекцией нефтяных танкеров для усиления давления на Иран

В администрации Трампа обсуждают идею инспекций иранских нефтяных танкеров на основании противодействия распространению оружия массового уничтожения, что может стать новым шагом в усилении давления США на Тегеран.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В администрации президента США Дональда Трампа обдумывают план по остановке и инспекции иранских нефтяных танкеров в море на основании международного соглашения по противодействию распространению оружия массового уничтожения.

Трамп обещал "кампанию максимального давления" на Иран, чтобы изолировать его и максимально снизить экспорт нефти, в попытке не допустить появления у Ирана собственного ядерного оружия.

В первые недели своего второго срока Дональд Трамп применил две волны новых санкций против Ирана, нацеленных на компаний-операторов иранских танкеров и сами суда.

Сейчас, по словам источников, у Трампа думают над тем, чтобы устроить инспекции иранских танкеров возле проливов, через которые они проходят на своих типичных маршрутах. Это замедлило бы попадание нефти к заказчикам и грозит репутационными потерями и санкциями тем, кто причастен к торговле иранской нефтью.

Чиновники, которые рассматривают такой вариант, выясняют, можно ли будет сделать это в рамках Инициативы безопасности для нераспространения от 2003 года, инициатором которой были США. Пока неизвестно, начинал ли Вашингтон какие-то переговоры с подписантами инициативы, чтобы выяснить их готовность присоединиться.

Напомним, в Тегеране исключили прямые переговоры с США о своей ядерной программе.

Неофициально сообщалось, что Россия согласилась помочь администрации президента Дональда Трампа в общении с Ираном по вопросам, касающимся ядерной программы Тегерана и поддержки Ираном марионеточных антиамериканских сил в регионе.