Макрон ответил Трампу на сомнения в готовности европейских союзников прийти на помощь США

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на очередное заявление президента США Дональда Трампа о том, что он "не хочет защищать европейских союзников, если они не будут платить", и его сомнения в том, что они бы пришли на помощь Соединенным Штатам.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Дональд Трамп в общении со СМИ возле Белого дома в очередной раз повторил, что не хочет защищать европейских союзников в НАТО, "если они не будут платить".

"Если бы США имели проблему и позвали Францию или другие страны, которые я не буду называть, и сказали, что у нас проблема, думаете, они бы пришли на помощь так, как должны? Я в этом не уверен", – заявил Трамп.

Макрон в своих комментариях после саммита лидеров ЕС по безопасности в Брюсселе ответил на сомнения американского президента, подчеркнув, что Франция является "лояльным и преданным союзником".

Эмманюэль Макрон отметил, что Франция с уважением и дружественно относится к Соединенным Штатам и рассчитывает на такое же отношение со стороны США.

"Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане", – отметил Макрон.

Он также вспомнил роль маркиза Лафайета в американской независимости, отметив и роль США в освобождении Европы из-под нацистской оккупации.

Неофициально сообщалось, что Трамп обсуждает со своими помощниками пересмотр роли США в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение членам Альянса, которые тратят на оборону не менее определенного процента своего ВВП.

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