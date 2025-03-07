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Країни Північної Європи домовились про спільну сертифікацію боєприпасів

Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 12:31 — Марія Ємець

Чотири держави Північної Європи підписали домовленість про уніфікацію процедури сертифікації боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндія, Швеція, Данія і Норвегія підписали документ, що забезпечить гармонізацію процесу сертифікації боєприпасів у чотирьох країнах.

Цей крок забезпечить використання усіма чотирма країнами снарядів з однаковими характеристиками та уможливить спільні закупівлі. 

"Сумісність та спільні закупівлі зміцнюють безпеку постачання для усього нордичного регіону", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у Норвегії почали будувати новий завод із виробництва снарядівДанія та Норвегія наприкінці лютого 2025 року домовились про нове оборонне партнерство.

Прем'єр-міністр Норвегії вважає, що ЄС має спільно координувати витрати на озброєння і залучати до цього Норвегію і Велику Британію.

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Фінляндія Норвегія Швеція Данія
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