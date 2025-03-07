Країни Північної Європи домовились про спільну сертифікацію боєприпасів

Чотири держави Північної Європи підписали домовленість про уніфікацію процедури сертифікації боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндія, Швеція, Данія і Норвегія підписали документ, що забезпечить гармонізацію процесу сертифікації боєприпасів у чотирьох країнах.

Цей крок забезпечить використання усіма чотирма країнами снарядів з однаковими характеристиками та уможливить спільні закупівлі.

"Сумісність та спільні закупівлі зміцнюють безпеку постачання для усього нордичного регіону", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у Норвегії почали будувати новий завод із виробництва снарядів. Данія та Норвегія наприкінці лютого 2025 року домовились про нове оборонне партнерство.

Прем'єр-міністр Норвегії вважає, що ЄС має спільно координувати витрати на озброєння і залучати до цього Норвегію і Велику Британію.