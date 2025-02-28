Прем'єр Норвегії каже, що європейські країни повинні спільно купувати більше зброї

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає, що ЄС має спільно координувати витрати на озброєння і залучати до цього Норвегію і Велику Британію.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству Bloomberg в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Багата на енергоносії країна готова тісніше співпрацювати у сфері закупівлі озброєнь з іншими європейськими країнами, а також поглиблювати оборонну співпрацю, наголосив Стьоре.

"Зараз ми поглиблюємо нашу співпрацю в галузі оборони з країнами Північної Європи, тому що нас об'єднує географія, і з Великою Британією, тому що ми поділяємо морську перспективу, яка також включатиме військову промисловість", – зазначив норвезький прем’єр.

"Якщо нам потрібно поглибити європейську оборону, то це має бути європейська частина НАТО. Саме там у вас є Велика Британія, саме там у вас є командні структури, саме там у вас є військовий компонент", – додав він.

Однопартійний соціал-демократичний уряд Стьоре, який постав перед парламентськими виборами у вересні, має на меті досягти до 2036 року видатків на оборону на рівні 3% від ВВП, подвоївши військові витрати за чотири роки.

"Я не кажу, що ми не повинні йти далі, але ви знаєте, що зараз проблема в нашому оборонному секторі полягає в тому, що гроші є, але мають бути проєкти, які можна купити за ці гроші в значущий спосіб. Зараз ми дійсно повинні витрачати ці гроші, які є, з розумом", – зазначив також Стьоре.

Нагадаємо, нещодавно Стьоре оголосив, що Норвегія придбає українську техніку для ЗСУ на понад $300 млн.

Також Стьоре повідомив, що його країна виділить 1 млрд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.