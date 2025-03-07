В уряді Нідерландів здивовані заявою прем’єра про 3,5 млрд євро для України

Міністерка охорони здоров’я і віцепрем'єрка уряду Нідерландів Флер Агема з ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса заявила, що їй нічого не відомо про те, що прем'єр-міністр Дік Схооф збирається виділити Україні 3,5 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Схооф зробив відповідну обіцянку в середу під час дебатів у нижній палаті парламенту.

"Ця обіцянка пролунала для нас як грім серед ясного неба", – сказала Агема перед початком засідання кабінету міністрів. "Ми збираємося серйозно обговорити це між собою", – додала вона.

Віцепрем’єрка Мона Кейзер, яка представляє Фермерсько-Громадянський рух, також сказала, що не знала про це. "Я теж була здивована цим, швидкістю, з якою це відбулося, і сумою", – заявила вона.

Обидві урядовиці вважають, що фінансова підтримка України має бути частиною переговорів навколо Весняного меморандуму і перегляду бюджету.

Одразу після Агеми та Кейзер в уряд прибув міністр фінансів Еелко Хейнен з Народної партії за сободу і демократію. Він заперечує, що 3,5 мільярда євро допомоги для України є несподіванкою. "В основній (коаліційній) угоді йдеться про те, що ми продовжимо надавати допомогу Україні безперервно", – каже він. У минулому також йшлося про подібні суми, додав він.

Хейнен розуміє, що його колеги в дискусіях щодо перегляду бюджету виступають за виділення більшої кількості грошей на власні програми. Він називає дискусії складною головоломкою, але думає, що вони вирішать її між собою.

Він припускає, що партії коаліції дотримуватимуться домовленостей, досягнутих щодо України. Міністр оборони Рубен Брекельманс також повідомив, що в програмі уряду було погоджено, що Україна може розраховувати на незмінну підтримку з боку Нідерландів. "Це тверда домовленість", – наголосив він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про інвестицію Нідерландів у дрони для України на 700 млн євро.