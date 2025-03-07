В правительстве Нидерландов удивлены заявлением премьера о 3,5 млрд евро для Украины

Министр здравоохранения и вице-премьер правительства Нидерландов Флер Агема из ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса заявила, что ей ничего не известно о том, что премьер-министр Дик Схоф собирается выделить Украине 3,5 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Схоф сделал соответствующее обещание в среду во время дебатов в нижней палате парламента.

"Это обещание прозвучало для нас как гром среди ясного неба", – сказала Агема перед началом заседания кабинета министров. "Мы собираемся серьезно обсудить это между собой", – добавила она.

Вице-премьер Мона Кейзер, которая представляет Фермерско-гражданское движение, также сказала, что не знала об этом. "Я тоже была удивлена этим, скоростью, с которой это произошло, и суммой", – заявила она.

Обе чиновницы считают, что финансовая поддержка Украины должна быть частью переговоров вокруг Весеннего меморандума и пересмотра бюджета.

Сразу после Агемы и Кейзер в правительство прибыл министр финансов Еелко Хейнен из Народной партии за свободу и демократию. Он отрицает, что 3,5 млрд евро помощи для Украины является неожиданностью. "В основном (коалиционном) соглашении говорится о том, что мы продолжим оказывать помощь Украине непрерывно", – говорит он. В прошлом также речь шла о подобных суммах, добавил он.

Хейнен понимает, что его коллеги в дискуссиях о пересмотре бюджета выступают за выделение большего количества денег на собственные программы. Он называет дискуссии сложной головоломкой, но думает, что они решат ее между собой.

Он предполагает, что партии коалиции будут придерживаться договоренностей, достигнутых по Украине. Министр обороны Рубен Брекельманс также сообщил, что в программе правительства было согласовано, что Украина может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Нидерландов. "Это твердая договоренность", – подчеркнул он.

Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф рассказал об инвестиции Нидерландов в дроны для Украины на 700 млн евро.