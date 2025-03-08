Туск про останні удари РФ: Ось що стається, якщо вмиротворювати варварів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів РФ по українських містах з жертвами серед цивільних непрямо дорікнув США за останні кроки у питанні російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х).

"Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів. Ще більше бомб, більше агресії, більше загиблих. Ще одна трагічна для України ніч", – написав Дональд Туск.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 8, 2025

Нагадаємо, у п’ятницю, коментуючи замороження допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

За останніми даними, внаслідок удару РФ по центру Добропілля загинули 11 і поранені 40 людей, серед них діти.

Внаслідок нічних російських обстрілів на Харківщині троє людей загинули і семеро отримали поранення.

За даними джерел видання Time, рішення США призупинити передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії на важливій ділянці фронту, призвівши до загибелі багатьох українських військових за останні дні.