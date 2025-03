Туск про останні удари РФ: Ось що стається, якщо вмиротворювати варварів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів РФ по українських містах з жертвами серед цивільних непрямо дорікнув США за останні кроки у питанні російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (Х).

"Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів. Ще більше бомб, більше агресії, більше загиблих. Ще одна трагічна для України ніч", – написав Дональд Туск.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.