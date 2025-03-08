Туск о последних ударах РФ: Вот что происходит, если умиротворять варваров

Премьер-министр Польши Дональд Туск после очередных ударов РФ по украинским городам с жертвами среди гражданских косвенно упрекнул США за последние шаги в вопросе российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (Х).

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Еще больше бомб, больше агрессии, больше погибших. Еще одна трагическая ночь в Украине", – написал Дональд Туск.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine. – Donald Tusk (@donaldtusk) March 8, 2025

Напомним, в пятницу, комментируя замораживание помощи Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".

По последним данным, в результате удара РФ по центру Доброполья погибли 11 и ранены 40 человек, среди них дети.

В результате ночных российских обстрелов в Харьковской области три человека погибли и семеро получили ранения.

По данным источников издания Time, решение США приостановить передачу военной разведывательной информации Украине помогло продвижению России на важном участке фронта и привело к гибели многих украинских военных за последние дни.