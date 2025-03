Туск о последних ударах РФ: Вот что происходит, если умиротворять варваров

Премьер-министр Польши Дональд Туск после очередных ударов РФ по украинским городам с жертвами среди гражданских косвенно упрекнул США за последние шаги в вопросе российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (Х).

"Вот что происходит, когда кто-то умиротворяет варваров. Еще больше бомб, больше агрессии, больше погибших. Еще одна трагическая ночь в Украине", – написал Дональд Туск.

This is what happens when someone appeases barbarians. More bombs, more aggression, more victims. Another tragic night in Ukraine.