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У Франції пройшли багатотисячні демонстрації за права жінок

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Новини — Субота, 8 березня 2025, 18:53 — Марія Ємець

У демонстраціях до Міжнародного жіночого дня по всій території Франції взяли участь до 250 тисяч людей, з них близько половини – у Парижі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

До Міжнародного жіночого дня 8 березня у Франції пройшли більше сотні демонстрацій по всій території країни, ініційовані профільними організаціями та профспілками із закликом боротьби проти нерівних заробітних плат, домашнього насильства та "маскулінного дискурсу". 

За даними французького статистичного відомства, станом на 2023 рік середня  різниця у заробітних платах жінок і чоловіків становила 14,3%. 

Учасниці принесли також плакати на кшталт "ультраправі – вороги жінок", "аборт – це базове право" тощо. 

У Парижі хода – переважно жінки – вирушила від площі Республіки. Кількість учасників організатори оцінюють у близько 120 тисяч, а по всій території країни – у 250 тисяч. 

Швеція до Міжнародного жіночого дня оголосила про виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.

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Франція ЄвроЖиття
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