У Франції пройшли багатотисячні демонстрації за права жінок

У демонстраціях до Міжнародного жіночого дня по всій території Франції взяли участь до 250 тисяч людей, з них близько половини – у Парижі.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

До Міжнародного жіночого дня 8 березня у Франції пройшли більше сотні демонстрацій по всій території країни, ініційовані профільними організаціями та профспілками із закликом боротьби проти нерівних заробітних плат, домашнього насильства та "маскулінного дискурсу".

Mobilisation très forte à Paris pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes #8mars.



Face aux crises, et pour l'égalité dans la vie comme au travail restons vigilantes et combatives toute notre vie durant ! pic.twitter.com/sxKBXJaCN9 – Hélène Bidard (@Helenebidard) March 8, 2025

За даними французького статистичного відомства, станом на 2023 рік середня різниця у заробітних платах жінок і чоловіків становила 14,3%.

Учасниці принесли також плакати на кшталт "ультраправі – вороги жінок", "аборт – це базове право" тощо.

У Парижі хода – переважно жінки – вирушила від площі Республіки. Кількість учасників організатори оцінюють у близько 120 тисяч, а по всій території країни – у 250 тисяч.

[DIRECT] 8 MARS : MOBILISATIONS DANS TOUT LE PAYS



Enormément de monde Place de la République à Paris pour la manifestation pour les droits des femmes et des minorités de genre. Beaucoup colère contre l'extrême-droite & la guerre.



Suivez toutes les manifestations ⤵️ pic.twitter.com/DspKuieaOh – Révolution Permanente (@RevPermanente) March 8, 2025

Швеція до Міжнародного жіночого дня оголосила про виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.