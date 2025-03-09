У Сербії студентки влаштували протести проти корупції

У Сербії в суботу, 8 березня, студентки відзначили Міжнародний жіночий день, очоливши регулярні вуличні протести проти корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Студентки заявляли, що таким чином вони хотіли висловити протест проти широко поширеного насильства щодо жінок у балканській країні.

AP

Пізніше тисячі людей приєдналися до окремого мітингу під керівництвом студентів, які чинять тиск на сербський уряд.

На мосту через річку Сава в Белграді було розгорнуто поліцію, щоб перешкодити кільком фермерам на тракторах дістатися до центру міста, де на центральній площі проходив мітинг.

Про випадки насильства не повідомлялося, і протестувальники пізніше приєдналися до фермерів.

Студенти університетів Сербії майже щодня виходять на мітинги, які розпочалися після того, як у листопаді на залізничній станції в Нові-Саді обвалився бетонний навіс, унаслідок чого загинули 15 осіб.

Протестувальники вимагають від влади опублікувати документи, що стосуються обвалу накриття вокзалу, притягти до відповідальності винних, зняти звинувачення зі студентів, що беруть участь у протестах, і збільшити бюджет на вищу освіту.

Протести перетворилися на найбільшу загрозу десятирічному утриманню влади президентом Александаром Вучичем, оскільки багато сербів звинувачують у трагедії корупцію в уряді.

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