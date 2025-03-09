В Сербии студентки устроили протесты против коррупции

В Сербии в субботу, 8 марта, студентки отметили Международный женский день, возглавив регулярные уличные протесты против коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Студентки заявляли, что таким образом они хотели выразить протест против широко распространенного насилия в отношении женщин в балканской стране.

AP

Позже тысячи людей присоединились к отдельному митингу под руководством студентов, которые оказывают давление на сербское правительство.

На мосту через реку Сава в Белграде была развернута полиция, чтобы помешать нескольким фермерам на тракторах добраться до центра города, где на центральной площади проходил митинг.

О случаях насилия не сообщалось, и протестующие позже присоединились к фермерам.

Студенты университетов Сербии почти ежедневно выходят на митинги, которые начались после того, как в ноябре на железнодорожной станции в Нови-Саде обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 15 человек.

Протестующие требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала накрытия вокзала, привлечь к ответственности виновных, снять обвинения со студентов, участвующих в протестах, и увеличить бюджет на высшее образование.

Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти президентом Александаром Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.

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