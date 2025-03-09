У Берліні поліція розігнала пропалестинську демонстрацію

Поліція німецької столиці Берліна напередодні увечері розігнала пропалестинську демонстрацію в районі Кройцберг.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

На пізній вечір і полудень суботиу Кройцберзі було заплановано дві ліворадикальні демонстрації з числом учасників від 1 000 до 2 000 осіб, на які також були запрошені палестинські групи.

Організатори заявили, що національні прапори, наприклад, Ізраїлю або Німеччини, не вітаються, але вітаються палестинські прапори, оскільки вони символізують "революційну практику".

Bild

Після доволі спокійного початку демонстрації настрій учасників ставав дедалі агресивнішим. Зрідка можна було почути гасла "Від річки до моря" і "Сіоністи – фашисти".

Потім у справу втрутилася поліція. Коли поліцейські спробували заарештувати одну людину, на них напали кілька демонстрантів і завадили їм заарештувати підозрюваного.

Під час демонстрації кидали пляшки, а поліцейські зазнавали фізичного нападу. Один поліцейський був поранений.

Близько 9-ї години вечора поліція ухвалила рішення про достроковий розгін акції. Загалом поліція здійснила 28 арештів.

Повідомляли також, що в Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.

Нагадаємо, нещодавно найвищий суд Естонії вирішив, що гасло "від річки до моря" не є прямим схваленням дій ХАМАС