Босий чоловік із палестинським прапором виліз на вежу Біг-Бена

У суботу вранці в Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Telegraph.

На фото і відео в соціальних мережах видно, як босий чоловік стоїть на карнизі вежі Єлизавети, де розташований Вестмінстерський годинник і Біг-Бен, тримаючи в руках палестинський прапор. ЗМІ повідомляли, що чоловік вигукував "вільна Палестина".

That dude climbed up Elizabeth Tower barefooted. Fair play.#BigBen pic.twitter.com/GCUWmBujaJ – Jay (@JPWR_1984) March 8, 2025

A pro-Palestine protester has scaled the Elizabeth Tower at the Palace of Westminster.



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Поліція виставила оточення і перекрила Вестмінстерський міст, на місце події прибуло не менше восьми машин екстрених служб.

Щоб зняти чоловіка з вежі, рятувальникам довелося розгорнути пожежну драбину. Натовпи людей довкола спостерігали за тим, що відбувається, з-за поліцейського кордону.

Представник поліції Лондона розповів, що о 7:24 ранку в суботу 8 березня поліцейських проінформували про людину, яка лізе на вежу Єлизавети біля будівлі парламенту.

Представник лондонської пожежної бригади повідомив, що пожежники разом зі службою столичної поліції реагують на повідомлення про людину, яка "піднімається на Вестмінстерський палац".

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