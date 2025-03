Босий чоловік із палестинським прапором виліз на вежу Біг-Бена

У суботу вранці в Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Telegraph.

На фото і відео в соціальних мережах видно, як босий чоловік стоїть на карнизі вежі Єлизавети, де розташований Вестмінстерський годинник і Біг-Бен, тримаючи в руках палестинський прапор. ЗМІ повідомляли, що чоловік вигукував "вільна Палестина".

