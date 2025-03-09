Німецький Deutsche Bahn виплатив рекордні 197 млн євро за запізнення поїздів

Німецький залізничний концерн Deutsche Bahn виплатив 196,8 мільйонів євро як компенсації за запізнення і скасування поїздів у 2024 році, що стало рекордним показником.

Такі дані компанія передала Bild, повідомляє "Європейська правда".

Загалом було подано 6,9 мільйона заяв про компенсацію.

Як зазначено, основною причиною затримок була стара залізнична мережа.

"80 відсотків затримок у 2024 році були спричинені старістю та перевантаженістю інфраструктури. Це ще раз підкреслює важливість реконструкції залізничної мережі", – сказав представник Deutsche Bahn.

До 2030 року Deutsche Bahn планує закрити на кілька місяців 40 важливих ділянок залізничної мережі та капітально відремонтувати їх.

Під час капітального ремонту будуть одночасно модернізовані старі колії, повітряні лінії та станції на магістральних лініях.

Нагадаємо, влітку компанія DB повідомила про чистий збиток у розмірі 1,2 мільярда євро у першій половині 2024 року та оголосила про скорочення тисяч робочих місць.

Перед тим перевізник завчасно визнав, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.