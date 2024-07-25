Німецький залізничний оператор скоротить 30 тисяч робочих місць

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn планує скоротити тисячі робочих місць, переважно в адміністрації.

Як пише "Європейська правда", про це інформує DPA.

Цим планам передувало повідомлення компанії про чистий збиток у розмірі 1,2 мільярда євро у першій половині 2024 року.

"Ми прагнемо скоротити нашу робочу силу приблизно на 30 тисяч робочих місць з повною зайнятістю протягом наступних п'яти років", – заявив фінансовий директор Левін Голле під час презентації піврічного балансу.

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Він додав, що загальне скорочення робочої сили приблизно відповідає "природним коливанням" протягом двох років, зазначивши, що лише цього року скоротять 1,5 тисячі адміністративних робочих місць.

"У майбутньому ми повинні досягти більшої кількості залізничних шляхів з меншою кількістю людей", – сказав Голле.

За його словами, оцифрування та автоматизація допоможуть здійснювати адміністративні процеси, для чого потрібна менша кількість працівників.

Державний залізничний оператор також має проблеми з невчасним прибуттям потягів та падінням кількості пасажирів.

Нещодавно Deutsche Bahn завчасно визнав, що не досягне встановленого на цей рік цільового показника вчасного прибуття потягів.

Залізниця пояснює ситуацію частими страйками, ремонтами та модернізацією інфраструктури та екстремальними погодними явищами, що також стали суттєвим фактором – особливо у червні.

Нагадаємо, нещодавно на майже пів року закрили для руху одну з найбільш насичених ділянок німецької залізниці – від Франкфурта до Мангейма. Наступні 5 місяців там будуть проводити масштабні модернізаційні роботи.