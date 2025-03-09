Немецкий Deutsche Bahn выплатил рекордные 197 млн евро за опоздание поездов

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn выплатил 196,8 миллионов евро в качестве компенсации за опоздание и отмену поездов в 2024 году, что стало рекордным показателем.

Такие данные компания передала Bild, сообщает "Европейская правда".

Всего было подано 6,9 миллиона заявлений о компенсации.

Как указано, основной причиной задержек была старая железнодорожная сеть.

"80 процентов задержек в 2024 году были вызваны старостью и перегруженностью инфраструктуры. Это еще раз подчеркивает важность реконструкции железнодорожной сети", – сказал представитель Deutsche Bahn.

К 2030 году Deutsche Bahn планирует закрыть на несколько месяцев 40 важных участков железнодорожной сети и капитально отремонтировать их.

Во время капитального ремонта будут одновременно модернизированы старые пути, воздушные линии и станции на магистральных линиях.

Напомним, летом компания DB сообщила о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года и объявила о сокращении тысяч рабочих мест.

Перед тем перевозчик заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.