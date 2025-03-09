В уряді Британії кажуть, що продовжують ділитися розвідданими з Україною

Велика Британія продовжує ділитися з Україною розвідувальними даними та надає іншу підтримку.

Як пише "Європейська правда", міністра британського уряду Пета Макфаддена цитує The Guardian.

Міністра попросили прокоментувати рішення США призупинити обмін розвідданими з Україною.

"Що ж, це їхнє рішення. Це не те, що ми зробили", – сказав він.

"Ми підтримуємо Україну, ми продовжуємо постачати Україні зброю, розвідувальну підтримку, допомогу на кіберфронті, тому що ми вважаємо, що вони ведуть дійсно важливу боротьбу за свободу своєї країни і здатність вирішувати своє власне майбутнє", додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи несе Білий дім відповідальність за жертви, що сталися останніми днями в Україні, Макфадден сказав: "Що стосується Сполучених Штатів, то вони намагаються зробити все можливе, щоб війна закінчилася. Я думаю, що цю мету поділяють усі"

"Ми хочемо забезпечити не просто припинення бойових дій, а мир, який триватиме, і це підкреслює кожну дію прем'єр-міністра за останні тижні, тому що тимчасове припинення вогню, яке триватиме лише стільки, скільки захоче президент Путін, нічого не зробить для забезпечення майбутнього України", – заявив Макфадден.

У п'ятницю телеканал CNN повідомив, що США продовжують ділитись з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".