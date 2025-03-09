В правительстве Британии говорят, что продолжают делиться разведданными с Украиной

Великобритания продолжает делиться с Украиной разведывательными данными и оказывает другую поддержку.

Как пишет "Европейская правда", министра британского правительства Пэта Макфаддена цитирует The Guardian.

Министра попросили прокомментировать решение США приостановить обмен разведданными с Украиной.

"Что ж, это их решение. Это не то, что мы сделали", – сказал он.

"Мы поддерживаем Украину, мы продолжаем поставлять Украине оружие, разведывательную поддержку, помощь на киберфронте, потому что мы считаем, что они ведут действительно важную борьбу за свободу своей страны и способность решать свое собственное будущее", добавил он.

Отвечая на вопрос о том, несет ли Белый дом ответственность за жертвы, произошедшие в последние дни в Украине, Макфадден сказал: "Что касается Соединенных Штатов, то они пытаются сделать все возможное, чтобы война закончилась. Я думаю, что эту цель разделяют все"

"Мы хотим обеспечить не просто прекращение боевых действий, а мир, который будет продолжаться, и это подчеркивает каждое действие премьер-министра за последние недели, потому что временное прекращение огня, которое продлится лишь столько, сколько захочет президент Путин, ничего не сделает для обеспечения будущего Украины", – заявил Макфадден.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательными данными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но "сократили" обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак на российских оккупантов.

Комментируя прекращение поставок помощи Украине, президент Дональд Трамп заявил, что "хочет остановить смерти".