Франція передасть Данії ракети до ЗРК Mistral

Король Данії Фредерік Х і президент Франції Емманюель Макрон підписали 1 квітня у Парижі рамкову угоду про передання данській стороні кількох сотень ракет для зенітно-ракетних комплексів Mistral.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Рамкова угода, підписана під час першого державного візиту Фредеріка X до Франції, передбачає "постачання від 250 до 1000 ракет Mistral 3, повідомили в Єлисейському палаці без подальших подробиць.

"Сьогодні ми відзначаємо... спільне зобов'язання створити сильнішу і стійкішу Європу для майбутнього", – сказав король Данії під час виступу на франко-данському економічному форумі.

Своєю чергою Макрон запевнив, що Данія може розраховувати на Францію.

"Коли в Данії дме сильний вітер, Франція завжди поруч. Коли настають важкі часи, ми стоїмо пліч-о-пліч", – наголосив французький президент.

Mistral 3 – це зенітно-ракетний комплекс малої дальності, який використовується проти всіх типів цілей, як-то винищувачі, транспортні літаки, гелікоптери, безпілотники і крилаті ракети.

У 2024 році вісім європейських країн, зокрема Франція та Данія, підписали угоду про спільне придбання цього ЗРК.

Данія також придбає 130 фінських бронетранспортерів Patria, анонсувало її Міністерство оборони у вівторок.