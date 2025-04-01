Франция передаст Дании ракеты к ЗРК Mistral

Король Дании Фредерик Х и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали 1 апреля в Париже рамочное соглашение о передаче датской стороне нескольких сотен ракет для зенитно-ракетных комплексов Mistral.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Рамочное соглашение, подписанное во время первого государственного визита Фредерика X во Францию, предусматривает "поставки от 250 до 1000 ракет Mistral 3, сообщили в Елисейском дворце без дальнейших подробностей.

"Сегодня мы отмечаем... совместное обязательство создать более сильную и устойчивую Европу для будущего", – сказал король Дании во время выступления на франко-датском экономическом форуме.

В свою очередь Макрон заверил, что Дания может рассчитывать на Францию.

"Когда в Дании дует сильный ветер, Франция всегда рядом. Когда наступают трудные времена, мы стоим бок о бок", – подчеркнул французский президент.

Mistral 3 – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности, который используется против всех типов целей, как-то истребители, транспортные самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

В 2024 году восемь европейских стран, в том числе Франция и Дания, подписали соглашение о совместном приобретении этого ЗРК.

Дания также приобретет 130 финских бронетранспортеров Patria, анонсировало ее Министерство обороны во вторник.