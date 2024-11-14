ЄС уперше профінансував спільну закупівлю зброї державами-членами, зокрема для України

Європейський Союз уперше у своїй історії схвалив підтримку спільної оборонної закупівлі своїх держав-членів, зокрема ракет та боєприпасів, частина з яких буде використана на підтримку України.

Про це Європейська комісія сповістила в четвер, 14 листопада, пише "Європейська правда".

Фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, ще два – боєприпасів калібру 155 мм, п’ятий – бронетранспортерів. Їхня загальна вартість перевищує 11 млрд євро, кажуть в Єврокомісії.

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У відібраних проєктах EDIRPA беруть участь 20 держав-членів ЄС.

"Більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України, зокрема системи протиповітряної і протиракетної оборони та боєприпаси, що посилює обороноздатність країни в умовах російської агресії, що триває", – наголошується в повідомленні.

Програма EDIRPA була ухвалена Євросоюзом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну як короткостроковий (до 2025 року включно) інструмент підтримки спільних оборонних закупівель держав-членів, а також Норвегії.

У березні Єврокомісія представила пропозицію щодо Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка має замінити EDIRPA після 2025 року.