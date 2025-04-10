Хто такий Кароль Навроцький і чи стане він президентом Польщі

У Польщі вже сформувався список кандидатів в президенти, а виборча кампанія вийшла на фінішну пряму.

За всіма прогнозами, відбудеться другий тур виборів, у якому зійдуться Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький. Щоправда, мінімальні шанси обігнати Навроцького і увійти до другого туру має Славомір Менцен.

Якщо Тшасковський є висуванцем партії прем’єра "Громадянська коаліція", а Менцен – ультраправої "Конфедерація", то Навроцький досі позиціонує себе як незалежний претендент на президентське крісло.

Хоча фактично за ним стоїть "Право і справедливість". Однак досі йому не вдалося здобути належного рівня підтримки серед традиційного електорату партії Ярослава Качинського.

Про кандидата в президенти від головної опозиційної партії Польщі Кароля Навроцького і особливості його кампанії, читайте в статті журналіста порталу Biełsat Міхала Кацевича Боксер, історик та критик України: чи має Кароль Навроцький шанси стати президентом Польщі. Далі – стислий її виклад.

На думку лідера партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослава Качинського, Кароль Навроцький повною мірою відповідає образу взірцевого кандидата у президенти.

У 2024 році голова партії говорив, що такий ідеал повинен бути високим і ставним чоловіком, володіти англійською мовою, мати сім’ю. Навроцький відповідає кожному з цих критеріїв.

Він народився в сім’ї простих робітників, проте здобув вищу освіту, згодом – ступінь доктора гуманітарних наук і став головою польського Інституту національної пам’яті. Здавалося б, у нього на руках чудові карти для того, щоб бути ідеальним кандидатом. Та й його кампанія непогана: дуже динамічна, з широким залученням соцмереж.

Кароль Навроцький апелює до традиційних наративів партії "Право і справедливість", переконує в антипольському характері уряду Дональда Туска, наголошує на своїй безмежній любові до Польщі.

А ще Навроцький переконував, що Польща повинна триматися Америки Дональда Трампа, і продовжував це робити навіть тоді, коли американський президент ганив Європу й погрожував припинити підтримку України.

Кандидат від "ПіС" неодноразово підігрівав дедалі більш неприхильні настрої поляків щодо України та українців.

Однак усього цього виявилося недостатньо.

Поки що Навроцький не здобув симпатій тієї частини електорату, яка в останні роки приносила успіх правиці й президенту Анджею Дуді.

Люди, які мало цікавляться політикою, зазвичай сповідують традиційні цінності, але це ще не означає, що вони мають вкрай праві переконання. І саме до цих виборців Навроцькому поки що не вдалося достукатися.

Проблема в тому, що молоді виборці із правими поглядами асоціюють з Навроцького з Ярославом Качинським і вважають його не надто сучасним.

Інша справа – Славомір Менцен, який справляє враження відносно нової і несподіваної фігури.

До речі, Каролю Навроцькому 42 роки. Він лише на три роки старший від Менцена і аж на дев’ять молодший за Тшасковського. При цьому здається найстаршим серед них.

Крім того, претендент на президентське крісло від партії "ПіС" обрав цікаву стратегію боротьби за електорат, який втікає від нього до Менцена.

Навроцький вирішив не нападати на свого суперника з "Конфедерації", розраховуючи на голоси його виборців у другому турі. Ба більше, він часто намагається перевершити Славоміра Менцена, наприклад, в антиукраїнських чи антиєвропейських гаслах.

При цьому оприлюднені скандали, пов'язані з Навроцьким, схоже, поки що не надто впливають на його рейтинги.

Сьогодні у Польщі помітний великий потенціал політичного стимулювання тієї маси виборців, яка ще не визначилася, за кого голосуватиме.

Найімовірніше, вона визначиться після телевізійних дебатів, які пройдуть на фінішній прямій президентської кампанії.

Докладніше – в матеріалі Міхала Кацевича Боксер, історик та критик України: чи має Кароль Навроцький шанси стати президентом Польщі.