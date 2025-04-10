Кто такой Кароль Навроцкий и станет ли он президентом Польши

В Польше уже сформировался список кандидатов в президенты, а избирательная кампания вышла на финишную прямую.

По всем прогнозам, состоится второй тур выборов, в котором сойдутся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Правда, минимальные шансы обогнать Навроцкого и войти во второй тур имеет Славомир Менцен.

Если Тшасковский является выдвиженцем партии премьера "Гражданская коалиция", а Менцен – ультраправой "Конфедерация", то Навроцкий до сих пор позиционирует себя как независимый претендент на президентское кресло.

Хотя фактически за ним стоит "Право и справедливость". Однако до сих пор ему не удалось получить должного уровня поддержки среди традиционного электората партии Ярослава Качиньского.

О кандидате в президенты от главной оппозиционной партии Польши Кароле Навроцком и особенностях его кампании, читайте в статье журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Боксер, историк и критик Украины: есть ли у Кароля Навроцкого шансы стать президентом Польши. Далее – краткое ее изложение.

По мнению лидера партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослава Качиньского, Кароль Навроцкий в полной мере соответствует образу образцового кандидата в президенты.

В 2024 году председатель партии говорил, что такой идеал должен быть высоким и статным мужчиной, владеть английским языком, иметь семью. Навроцкий соответствует каждому из этих критериев.

Он родился в семье простых рабочих, однако получил высшее образование, впоследствии – степень доктора гуманитарных наук и стал главой польского Института национальной памяти. Казалось бы, у него на руках отличные карты для того, чтобы быть идеальным кандидатом. Да и его кампания неплохая: очень динамичная, с широким привлечением соцсетей.

Кароль Навроцкий апеллирует к традиционным нарративам партии "Право и справедливость", убеждает в антипольском характере правительства Дональда Туска, подчеркивает свою безграничную любовь к Польше.

А еще Навроцкий убеждал, что Польша должна держаться Америки Дональда Трампа, и продолжал это делать даже тогда, когда американский президент ругал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.

Кандидат от "ПиС" неоднократно подогревал все более неблагосклонные настроения поляков в отношении Украины и украинцев.

Однако всего этого оказалось недостаточно.

Пока что Навроцкий не получил симпатий той части электората, которая в последние годы приносила успех правым и президенту Анджею Дуде.

Люди, которые мало интересуются политикой, обычно исповедуют традиционные ценности, но это еще не значит, что они имеют крайне правые убеждения. И именно к этим избирателям Навроцкому пока не удалось достучаться.

Проблема в том, что молодые избиратели с правыми взглядами ассоциируют Навроцкого с Ярославом Качиньским и считают его не слишком современным.

Другое дело – Славомир Менцен, который производит впечатление относительно новой и неожиданной фигуры.

Кстати, Каролю Навроцкому 42 года. Он лишь на три года старше Менцена и аж на девять моложе Тшасковского. При этом кажется самым старшим среди них.

Кроме того, претендент на президентское кресло от партии "ПиС" выбрал интересную стратегию борьбы за электорат, который убегает от него к Менцену.

Навроцкий решил не нападать на своего соперника из "Конфедерации", рассчитывая на голоса его избирателей во втором туре. Более того, он часто пытается превзойти Славомира Менцена, например, в антиукраинских или антиевропейских лозунгах.

При этом обнародованные скандалы, связанные с Навроцким, похоже, пока не слишком влияют на его рейтинги.

Сегодня в Польше заметен большой потенциал политического стимулирования той массы избирателей, которая еще не определилась, за кого будет голосовать.

Скорее всего, она определится после телевизионных дебатов, которые пройдут на финишной прямой президентской кампании.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Боксер, историк и критик Украины: есть ли у Кароля Навроцкого шансы стать президентом Польши.