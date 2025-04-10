В Нидерландах протестовали против открытия новых центров для просителей убежища

В нидерландском городе Уден информационная встреча муниципалитета Маасхорста по поводу открытия трех пунктов приема просителей убежища привела к беспорядкам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В Удене представители муниципалитета общались с жителями, которые живут вблизи запланированных пунктов приема беженцев. Муниципалитет Маасхорст, в состав которого входит Уден, проинформировал жителей о трех пунктах приема в Удене, Шайке и Зеландии, которые могут вместить всего около 750 искателей убежища.

Внутри было тихо. На улице собралось около трехсот человек. Сначала там тоже было относительно тихо.

Около девяти вечера атмосфера изменилась. Люди начали бросать камни и бутылки, запускать сильные фейерверки и ходить с файерами. Сразу после этого приехало несколько автобусов спецназа, а чуть позже площадь перед часовней зачистили.

Полиция задержала пять человек. Трое мужчин из Бергейка, Вегеля и Удена были задержаны по подозрению, среди прочего, в зажигании фейерверков и бросании стекла. Двое мужчин из Удена, как сообщается, бросали камни в полицию, а также применили против полицейских перцовый баллончик.

За последние недели несколько протестов против центров предоставления убежища в Северном Брабанте привели к беспорядкам. В городе Бест группа демонстрантов пыталась ворваться в спортивный зал, где проходил информационный вечер. Угрожали также мэру города. Ранее также произошли беспорядки в Берликуме, где мэрию забросали яйцами.

Демонстрации имели эффект: в нескольких городах городской совет принял решение против создания центра для искателей убежища после того, как люди вышли на улицы.

Как сообщалось, власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.

Под давлением ультраправых с декабря 2024 года Нидерланды ввели дополнительный контроль на сухопутных границах.