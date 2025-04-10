В Германии произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс

Масштабный пожар вспыхнул 9 апреля вечером в промышленном районе немецкого Мюнстерланда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Здание компании по переработке пластмасс в городе Ален в земле Северный Рейн-Вестфалия было полностью охвачено огнем, сообщил представитель пожарной службы. Во время тушения пожара пострадал один пожарный.

По оценкам, пожар охватил площадь до 7 тысяч квадратных метров. По словам представителя пожарной службы, в целом горели три зала. Пламя также перекинулось на соседнюю компанию.

Рано утром 10 апреля спикер сообщил, что пожар взяли под контроль, продолжаются операции по тушению.

На месте находятся около 300 спасателей, также была приглашена поддержка из соседних городов. По данным полиции, окрестные улицы перекрыты для движения транспорта.

Для безопасности жителей было выдано предупреждение: в районе Ален Юг ощущается неприятный запах и дым, из соображений безопасности следует закрыть двери и окна, а также избегать пребывания на открытом воздухе.

25 марта прогремел взрыв на складе боеприпасов на территории комплекса Poličské strojíreň в населенном пункте Боржины в центральной части Чехии, один человек получил серьезные ранения.

А 21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.