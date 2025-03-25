У Чехії на складі боєприпасів прогримів вибух, постраждала одна людина

У вівторок, 25 березня, прогримів вибух на складі боєприпасів на території комплексу Poličské strojíreň у населеному пункті Боржини в центральній частині Чехії, одна людина дістала серйозні поранення.

Про це пише портал iROZHLAS, передає "Європейська правда".

Прессекретарка надзвичайників поінформувала, що після того, як стався вибух на складі боєприпасів – людей евакуювали.

Наразі відомо про одну людину, яка дістала серйозні поранення, її доправили вертольотом до лікарні. На місці події працюють 11 пожежних розрахунків.

Наразі небезпеки для місцевих жителів немає, кілька розташованих поблизу доріг перекрито.

Як зазначається, об'єкт Poličské strojírny, на якому прогримів вибух, належить холдингу STV Invest, який орендує частину приміщень підприємства.

Завод групи STV у Полічці не тільки складує, а й виробляє великокаліберні боєприпаси, які, зокрема, використовують в Україні, а також займається ремонтом військової техніки та постачанням запасних частин.

Нагадаємо, в грудні внаслідок вибуху під час навчань на військовому полігоні Горану, що в повіті Вилча в центральній Румунії, постраждали чотири курсанти та інструктор.

Нещодавно писали, що двоє людей зазнали поранень на військовому полігоні на заході Угорщини.