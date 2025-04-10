Венгрия расследует вспышку ящура, не исключает искусственного происхождения вируса

Венгрия расследует вспышку заболевания ящуром на фермах крупного рогатого скота.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана во время брифинга, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 апреля, Гергей Гуйяш заявил, что в Венгрии ведется расследование, чтобы выяснить, как ящур появился на западе страны на четырех фермах крупного рогатого скота.

"Сейчас мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус не был естественного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом", – сказал он.

Напомним, первая за последние 50 лет вспышка этой высокоинфекционной болезни в Венгрии заставила страну в среду, 2 апреля, развернуть войска и начать дезинфекционные мероприятия для ее локализации в приграничной со Словакией и Австрией зоне.

Болезнь, которая не представляет опасности для человека, в основном поражает крупный рогатый скот и других парнокопытных животных, таких как свиньи, овцы и козы, вызывая лихорадку и волдыри в ротовой полости. Вспышки часто приводят к торговым ограничениям и изъятию части скота.

А 5 апреля Австрия закрыла два небольших пункта пропуска на границе со Словакией и 21 на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение ящура в страну.