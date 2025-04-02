Угорщина розгортає військові сили для стримування спалаху ящуру

Угорщина направила військових та розпочала нові дезінфекційні заходи, щоб допомогти стримати спалах ящуру в північно-західному регіоні, що межує зі Словаччиною та Австрією.

Про це заявив у середу, 2 квітня, міністр сільського господарства країни Іштван Надь, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, на початку минулого місяця Угорщина повідомила про перший за останні 50 років випадок захворювання, яке часто призводить до торговельних обмежень, на фермі великої рогатої худоби.

З того часу сусідня Словаччина виявила спалахи в п'яти місцях після того, як повідомила про перші випадки в березні. Вона також посилила заходи для стримування поширення хвороби.

Це змусило країну розпочати направити військових та розпочати нові дезінфекційні заходи, щоб допомогти стримати спалах ящуру в північно-західному регіоні.

Міністр сільського господарства Угорщини заявив, що станом на ранок середи, 2 квітня, захворювання ящур було виявлено ще на двох фермах в окрузі Дьйор-Мошон-Шопрон, де загалом постраждало 3,5 тисячі голів великої рогатої худоби.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб запобігти будь-яким новим спалахам", – сказав Надь.

Надь повідомив, що угорська влада вжила додаткових заходів, включаючи дезінфекційні пункти на прикордонних переходах і з'їздах з автомагістралей на північному заході країни, щоб запобігти поширенню хвороби за межі постраждалого округу.

Ящур не становить небезпеки для людини, але викликає лихоманку і пухирці у парнокопитних, таких як велика рогата худоба, свині, вівці та кози.

Поголів'я великої рогатої худоби в Угорщині налічувало 861 тисячу голів за даними перепису худоби в грудні, що майже не змінилося в порівнянні з рівнем роком раніше. Згідно з офіційною статистикою, це становить 1,2% від загального поголів'я великої рогатої худоби в Європейському Союзі.

25 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запровадила заборону на ввезення в Україну зі Словаччини тварин через спалах ящуру в цій країні.

На початку січня Німеччина оголосила про перший за майже 40 років спалах ящуру в стаді буйволів на околиці Берліна в землі Бранденбург.

Франція після цього посилила перевірки на ящур і видала попередження ветеринарам.

Наприкінці березня Чехія запроваджує перевірки вантажівок вагою понад 3,5 тонни на кордоні зі Словаччиною через спалах ящуру.