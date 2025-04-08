Литва хоче обмежити поїздки додому білоруських мігрантів

Парламент Литви розглядає можливість введення обмежень для білоруських мігрантів на поїздки на батьківщину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Якщо пропозиції будуть схвалені, то ті білоруси, хто їздить додому частіше, ніж раз на квартал, втратять дозвіл на проживання.

"Це допоможе зменшити потік поїздок туди і назад і дозволить нашим службам безпеки краще контролювати відповідні процеси", – заявив Аудронюс Ажубаліс, член парламентської опозиційної фракції "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Міністерство внутрішніх справ розкритикувало цю пропозицію, стверджуючи, що вона створить додаткове навантаження на державні органи. За даними Департаменту міграції, в цей час 54 тисяч білорусів мають дозвіл на проживання в Литві – 70% з них є економічними мігрантами.

"Важливо, щоб у людей були робочі візи – щоб вони могли їздити у справах і відвідувати родичів, і щоб ситуація не погіршилася", – сказав білорус у розмові з LRT.

"Люди приїжджають сюди заробляти на життя, а не створювати проблеми. Люди створені для спілкування – я не вірю, що ми [білоруси] погані сусіди", – додав інший.

Дані прикордонної служби показують, що кількість білорусів, які перетинають кордон, щороку зменшується. Однак політики кажуть, що виклики безпеці зростають.

"Ми вже роками обговорюємо той факт, що деякі білоруси, які стверджують, що рятуються від політичних переслідувань, все одно повертаються туди щомісяця", – сказав Гедрімас Єглінскас, член Деомкратичного союзу "За Литву", однієї з трьох партій, що перебувають при владі.

Політолог Вітіс Юрконіс закликав політиків не ігнорувати складні індивідуальні випадки.

"Є люди, які, ймовірно, мають хворих батьків, яких їм потрібно відвідати, і такі візити можуть вимагати більш частих поїздок", – пояснив Юрконіс, голова Freedom House в Литві. Втім, він визнає, що ризики існують.

"Білоруси самі визнають, що білоруські прикордонники збирають дані про людей, розпитують їх, відводять убік і намагаються завербувати", – сказав Юрконіс.

Це стосується не лише білорусів, які подорожують до Білорусі – спецслужби також націлені на громадян Литви, які подорожують до Білорусі.

"Такі обмеження повинні застосовуватися незалежно від того, який паспорт має людина – серед тих, кого затримують, допитують або тиснуть, є громадяни Литви, Латвії та Польщі", – пояснив Юрконіс.

Лише минулого місяця влада оголосила, що двох громадян Литви звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі.

Нагадаємо, у січні глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс запропонував запровадити суворіші покарання за шпигунство на користь іншої країни.