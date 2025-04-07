Король Британії вирушив у перший закордонний візит цього року
Новини — Понеділок, 7 квітня 2025, 19:17 —
Британський король Чарльз ІІІ і його дружина, королева-консорт Камілла 7 квітня прибули до Італії з чотириденним державним візитом, під час якого монарх виступить в італійському парламенті.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.
Для Чарльза ІІІ це вже сімнадцятий за ліком візит до Італії. Крім того, це його перша закордонна поїздка в цьому році: через лікування від раку він скоротив кількість візитів.
У межах візиту Чарльз і Камілла у вівторок зустрінуться з президентом Італії Серджо Маттареллою і відвідають Колізей.
Наступного дня король і королева Британії зустрінуться з прем'єркою Джорджею Мелоні, після чого Чарльз виголосить промову в італійському парламенті, ставши першим британським монархом, який виступить на спільній парламентській сесії в Італії.
На завершення візиту Чарльз і Камілла вирушать до Равенни, що на північному сході італійського регіону Емілія-Романья.
Там вони візьмуть участь у церемонії, присвяченій 80-й річниці визволення міста від нацистської окупації військами союзників у Другій світовій війні.
Минулого тижня король Британії ненадовго перервав виконання державних обов'язків після того, як потрапив до лікарні через побічні ефекти від лікування раку.