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Король Британії вирушив у перший закордонний візит цього року

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Новини — Понеділок, 7 квітня 2025, 19:17 — Олег Павлюк

Британський король Чарльз ІІІ і його дружина, королева-консорт Камілла 7 квітня прибули до Італії з чотириденним державним візитом, під час якого монарх виступить в італійському парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Для Чарльза ІІІ це вже сімнадцятий за ліком візит до Італії. Крім того, це його перша закордонна поїздка в цьому році: через лікування від раку він скоротив кількість візитів.

 
Фото: Reuters

У межах візиту Чарльз і Камілла у вівторок зустрінуться з президентом Італії Серджо Маттареллою і відвідають Колізей.

Наступного дня король і королева Британії зустрінуться з прем'єркою Джорджею Мелоні, після чого Чарльз виголосить промову в італійському парламенті, ставши першим британським монархом, який виступить на спільній парламентській сесії в Італії.

На завершення візиту Чарльз і Камілла вирушать до Равенни, що на північному сході італійського регіону Емілія-Романья.

Там вони візьмуть участь у церемонії, присвяченій 80-й річниці визволення міста від нацистської окупації військами союзників у Другій світовій війні.

Минулого тижня король Британії ненадовго перервав виконання державних обов'язків після того, як потрапив до лікарні через побічні ефекти від лікування раку.

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Велика Британія Італія
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