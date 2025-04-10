Розшукуваний Додік не збирається іти у відставку і втікати з Республіки Сербської

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив, що тиск Заходу не змусить його піти у відставку і покинути країну.

Про це він сказав в інтерв'ю російському агентству ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Додіку поставили запитання, чи планує він іти з посади президента і виїжджати з Республіки Сербської, утворення у складі Боснії і Герцеговини.

"Це мені навіть у голову не приходить. Я ніколи не подам у відставку під подібним тиском. Я піду з політичної сцени тільки тоді, коли народ у Республіці Сербській вирішить, що так має бути, – сказав Додік. – Залишати Республіку Сербську я точно не збираюся, тому що там у мене все, від моєї сім'ї до близьких мені людей, і там я почуваюся добре".

Він підкреслив, що бореться за республіку, де він народився, "за всі куточки Республіки Сербської, де живуть люди, для яких це – їхня батьківщина". "Ми не мілітаристи, ми не якась бунтівна група, і нам нема чого боятися", – зазначив він.

"Елементарне право на нашому боці, а очевидне і масове зловживання – на боці політичного Сараєва, особливо тієї частини боснійських мусульман, які прихильні до політичного ісламу, який вони просувають уже три десятиліття на цій території", – підсумував Додік.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії на початку минулого тижня, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

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