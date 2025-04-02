"Підарештний" Додік зʼявився вдома і каже, що ніхто його не зупинив на кордоні

Доповнено 22:15. Додане уточнення у пʼятом абзаці.

Президент Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, на якого виданий ордер на арешт у країні, заявив про повернення додому після того, як йому вдалось виїхати за кордон.

Про це Додік розповів в інтервʼю місцевому телебаченню РТРС, повідомляє "Європейська правда".

Інтервʼю президента РС передував пост на Х, де він заявив про повернення в Баня-Луку – адміністративний центр ентитету.

Він не пояснив причини свого повернення з Росії, де недавно був, але водночас сказав, що Інтерпол відхилив запит Боснії і Герцеговини на міжнародний ордер на його арешт.

На запитання журналіста РТРС, як він перетнув кордон між Боснією і Герцеговиною та Сербією (між Сербією і тією частиною РС, де розташована Баня-Лука, кордону немає. – Ред.) попри ордер на арешт, Додік не дав прямої відповіді.

"Я сідаю в машину і перетинаю прикордонний перехід. Раніше мене ніхто не зупиняв", – сказав Додік, не уточнивши, який саме прикордонний перехід між БіГ і Сербією він перетнув 24 березня.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії на початку минулого тижня.

Докладніше – читайте в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.