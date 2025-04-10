Разыскиваемый Додик не собирается уходить в отставку и бежать из Республики Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что давление Запада не заставит его уйти в отставку и покинуть страну.

Об этом он сказал в интервью российскому агентству ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Додику задали вопрос, планирует ли он уходить с поста президента и выезжать из Республики Сербской, образования в составе Боснии и Герцеговины.

"Это мне даже в голову не приходит. Я никогда не подам в отставку под подобным давлением. Я уйду с политической сцены только тогда, когда народ в Республике Сербской решит, что так должно быть, – сказал Додик. – Покидать Республику Сербскую я точно не собираюсь, потому что там у меня все, от моей семьи до близких мне людей, и там я чувствую себя хорошо".

Он подчеркнул, что борется за республику, где он родился, "за все уголки Республики Сербской, где живут люди, для которых это – их родина". "Мы не милитаристы, мы не какая-то мятежная группа, и нам нечего бояться", – отметил он.

"Элементарное право на нашей стороне, а очевидное и массовое злоупотребление – на стороне политического Сараева, особенно той части боснийских мусульман, которые привержены политическому исламу, который они продвигают уже три десятилетия на этой территории", – подытожил Додик.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии в начале прошлой недели, после чего успел поехать в Россию и вернуться в РС.

Подробнее читайте в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко: Додик, которого не жалко: дадут ли главному сепаратисту Балкан убежище в России.