Суд в Литве осудил 83-летнего мужчину за шпионаж в пользу РФ

В Литве суд в четверг приговорил 83-летнего Эдуардаса Мановаса к восьми с половиной годам заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Мановас, который имеет как литовское, так и российское гражданство, был осужден Шяуляйским областным судом после того, как частично признал свою вину.

Он признал, что посылал несекретную информацию, хотя утверждал, что она не предназначалась для агентов спецслужб.

Его адвокат требовал оправдания, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что вражеским спецслужбам были переданы секретные материалы.

Однако прокурор Редас Савицкас утверждал, что было собрано достаточно доказательств, и требовал девятилетнего тюремного заключения.

Мановаса арестовали в январе 2024 года, но об операции не сообщали до конца года.

Разоблачение вызвало споры, поскольку Мановас долгое время был членом консервативной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD) и входил в совет местного отделения Литовского союза политзаключенных и депортированных.

В декабре прошлого года его исключили из рядов консерваторов.

По данным правоохранителей, Мановас с 2018 года работал на российскую военную разведку ГРУ, собирая несекретную, но важную для Москвы информацию о Литве.