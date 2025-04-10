Шмигаль: угода про копалини зі США не зашкодить цілям України щодо ЄС

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода зі США щодо видобутку корисних копалин не може зашкодити прагненню України вступити до Європейського Союзу.

Про це український прем’єр сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Україна направить до Вашингтона спеціальну технічну робочу групу для переговорів про укладення угоди "не пізніше завтрашнього дня", зазначив Шмигаль.

Переговори щодо угоди відбуваються на тлі побоювань, що надання Вашингтону величезних привілеїв може ускладнити намагання України вступити в ЄС.

"Це (вступ до ЄС. – Ред.) червона лінія номер один, про яку ми повідомляємо всім нашим партнерам", – підкреслив очільник українського уряду.

За його словами, українська сторона у переговорах щодо угоди "шукатиме найкраще рішення".

"Таким чином, ця угода не може зашкодити нашим європейським прагненням і не може зашкодити нашій угоді про асоціацію з Європейським Союзом", – додав Шмигаль.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда 11 березня президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

24 березня Дональд Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро", а український президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.