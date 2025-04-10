Шмыгаль: соглашение об ископаемых с США не повредит целям Украины в отношении ЕС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США по добыче полезных ископаемых не может повредить стремлению Украины вступить в Европейский Союз.

Об этом украинский премьер сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Украина направит в Вашингтон специальную техническую рабочую группу для переговоров о заключении соглашения "не позднее завтрашнего дня", отметил Шмыгаль.

Переговоры по соглашению проходят на фоне опасений, что предоставление Вашингтону огромных привилегий может осложнить попытки Украины вступить в ЕС.

"Это (вступление в ЕС. – Ред.) – красная линия номер один, о которой мы сообщаем всем нашим партнерам", – подчеркнул глава украинского правительства.

По его словам, украинская сторона в переговорах по соглашению "будет искать наилучшее решение".

"Таким образом, это соглашение не может повредить нашим европейским стремлениям и не может повредить нашему соглашению об ассоциации с Европейским Союзом", – добавил Шмыгаль.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда 11 марта президенты США и Украины пришли к согласию относительно соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Вице-премьер Ольга Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.

24 марта Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро", а Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.