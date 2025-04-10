ЗМІ: ЄС може відкласти на 90 днів свою відповідь на мита Трампа на метали

Європейський Союз розглядає можливість призупинення на 90 днів своїх тарифних контрзаходів щодо американського експорту на суму 21 мільярд євро у відповідь на тарифи на сталь і алюміній, введені президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомили Politico чотири дипломати ЄС, передає "Європейська правда".

Ця ідея обговорювалася послами країн ЄС на екстреному засіданні в четвер вранці, скликаному після того, як Трамп в кінці середи змінив свою позицію щодо "взаємних" тарифів.

Приголомшливим кроком Трамп вдвічі знизив 20-відсотковий тариф, який він оголосив для ЄС у "День визволення" трохи більше тижня тому, привівши його у відповідність до 10-відсоткового універсального тарифу, який він встановив.

У той же час він підвищив тарифи для Китаю до 125% в рамках ескалації торгової битви "око за око" між двома найбільшими економіками світу.

За словами чотирьох дипломатів, які на умовах анонімності розповіли про зустріч за зачиненими дверима, тарифи все одно почнуть діяти з наступного тижня, як і планувалося спочатку, але їх запровадження буде призупинено окремою законодавчою пропозицією, щоб створити простір для переговорів з Білим домом.

9 квітня країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Того ж дня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

Також він сказав, що це рішення було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.