ЕС отложит свои тарифы против США после заявления Трампа о 90-дневной паузе

Европейский Союз после решения президента США о 90-дневной паузе в применении американских тарифов в том виде, как их анонсировали, также откладывает свои контрмеры.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем X, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС приняли к сведению заявление Дональда Трампа и стремятся "дать шанс переговорам".

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our…