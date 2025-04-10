Шмыгаль надеется, что США сильнее ударят санкциями по России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что США усилят санкции против России на фоне попыток урегулировать ситуацию с развязанной Кремлем войной.

Об этом украинский премьер сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало на фоне постоянных российских авиаударов, что ставит под сомнение обязательства РФ соблюдать условия частичного прекращения огня, достигнутого при посредничестве США в прошлом месяце.

Как отметил Шмыгаль, со стороны России "нет четких сигналов" по поводу следующего этапа мирных переговоров.

Он выразил надежду, что администрация США будет оказывать давление на Кремль, чтобы он вернулся за стол переговоров.

"Мы надеемся, что наши американские партнеры подтолкнут их или будут проводить политику санкций гораздо, гораздо более сильную, гораздо более жесткую, чем та, что существует", – сказал Шмыгаль.

Напомним, 4 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США ужесточения санкций против России в ответ на ее отказ на прекращение огня.

По данным агентства Reuters, высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев.