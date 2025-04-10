В Осло невідомі пошкодили меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту

У столиці Норвегії невідомі особи пошкодили чорною фарбою меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Так звані "камені спотикання" встановлені в Осло посеред вулиць на згадку про норвезьких євреїв, вбитих під час Голокосту.

Інцидент стався на вулиці Грюнерлокка в Осло – перехожі повідомили музею, що опікується пам’ятною бруківкою, що хтось залив декілька каменів чорною фарбою.

"Ми дуже рідко стикаємося з чимось подібним", – зазначив представник Єврейського музею Матс Тангестуен. Працівники музею перевіряють, скільки ще каменів постраждали від вандалів, крім тих, про які повідомили перехожі.

За фактом пошкодження почнуть розслідування.

В одному з німецьких міст почали розслідування через поцуплену меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту.

В Амстердамі минулого літа двічі сплюндрували пропалестинським гаслом пам’ятник Анні Франк – єврейській дівчинці, яка загинула у концтаборі. Крім нього, постраждали і низка інших пам’ятників.