У німецькому місті поцупили меморіальну бруківку з іменами жертв Голокосту

У східнонімецькому місті Цайц зникли вмонтовані у бруківку 10 меморіальних табличок жертвам Голокосту.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Таблички 10х10 сантиметрів з іменами загиблих, переважно євреїв, були вмонтовані у бруківку поруч з місцями, де вони проживали перед тим, як їх депортували і закатували в таборах. На плитках були їхні імена, дати народження і назви концтаборів, куди їх забрали.

Зникнення усіх десяти табличок помітили у понеділок. У поліції заявили, що крадіжка скоріш за все сталася на вихідних і за цим фактом почали розслідування.

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Мер Цайца Катрін Вебер побачила політичні мотиви у вчинку невідомих та назвала його атакою на демократію. Місцевий гурбенатор Ульріх Гюц заявив, що той, хто так вчинив, намагається стерти пам’ять про Голокост і це абсолютно неприйнятно.

Міська влада анонсувала на наступний тиждень меморіальну ходу, під час якої пройдуть по усіх місцях, звідки забрали камені. Також відкрили збір коштів на виготовлення нових табличок на заміну вкраденим.

Пам’ятні знаки такого зразка є у багатьох містах Німеччини, але не всюди на них погодилися. У Мюнхені, зокрема, проєкт не стали реалізовувати через позицію місцевої єврейської громади, що по бруківці з іменами людей будуть ходити та їздити.

Нагадаємо, директору меморіалу Голокосту у Німеччині погрожували після його застережень щодо голосування за ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

В Амстердамі цього літа двічі сплюндрували пропалестинським гаслом пам’ятник Анні Франк – єврейській дівчинці, яка загинула у концтаборі. Крім нього, постраждали і низка інших пам’ятників.