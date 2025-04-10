В Осло неизвестные повредили мемориальную брусчатку с именами жертв Холокоста

В столице Норвегии неизвестные лица повредили черной краской мемориальную брусчатку с именами жертв Холокоста.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Так называемые "камни преткновения" установлены в Осло посреди улиц в память о норвежских евреях, убитых во время Холокоста.

Инцидент произошел на улице Грюнерлокка в Осло – прохожие сообщили музею, который занимается памятной брусчаткой, что кто-то залил несколько камней черной краской.

"Мы очень редко сталкиваемся с чем-то подобным", – отметил представитель Еврейского музея Матс Тангестуен. Сотрудники музея проверяют, сколько еще камней пострадали от вандалов, кроме тех, о которых сообщили прохожие.

По факту повреждения начнут расследование.

В одном из немецких городов начали расследование из-за украденной мемориальной брусчатки с именами жертв Холокоста.

В Амстердаме прошлым летом дважды осквернили пропалестинским лозунгом памятник Анне Франк – еврейской девочке, которая погибла в концлагере. Кроме него, пострадали и ряд других памятников.