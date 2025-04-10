Президент Німеччини: європейська армія не може замінити НАТО

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що потенційне створення спільної європейської армії не стане замінником Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить dpa.

Штайнмаєр зазначив, що європейським країнам "є за що дякувати НАТО", та критично висловився про ідею створення спільної європейської армії.

"Моя порада – давайте не будемо шукати собі прихисток в альтернативах, яких немає у наявності. Європейська армія – це ідея. Але це не є адекватним замінником тієї безпеки, яку надає НАТО", – заявив президент Німеччини.

Він додав, що ФРН у найближчі роки повинна буде збільшити свої внески у колективну безпеку, та висловив сподівання, що посилення Бундесверу буде пріоритетом нового уряду.

Як відомо, у Німеччині завершуються перемовини про формування уряду. Християнсько-соціальний союз (ХСС) Німеччини – баварський партнер ХДС – став першою з трьох партій майбутньої коаліції, яка схвалила коаліційну угоду, представлену напередодні.

Лідера "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

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