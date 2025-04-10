Президент Германии: европейская армия не может заменить НАТО

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что потенциальное создание общей европейской армии не станет заменителем Североатлантического альянса.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит dpa.

Штайнмайер отметил, что европейским странам "есть за что благодарить НАТО", и критически высказался об идее создания совместной европейской армии.

"Мой совет – давайте не будем искать себе убежище в альтернативах, которых нет в наличии. Европейская армия – это идея. Но это не является адекватным заменителем той безопасности, которую предоставляет НАТО", – заявил президент Германии.

Он добавил, что ФРГ в ближайшие годы должна будет увеличить свои взносы в коллективную безопасность, и выразил надежду, что усиление Бундесвера будет приоритетом нового правительства.

Как известно, в Германии завершаются переговоры о формировании правительства. Христианско-социальный союз (ХСС) Германии – баварский партнер ХДС – стал первой из трех партий будущей коалиции, которая одобрила коалиционное соглашение, представленное накануне.

Лидера "Христианско-демократического союза" Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.

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